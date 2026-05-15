Ndalohet shoferi që aksidentoi një çiklist 13-vjeçar në Shkup
MPB njofton se dje është privuar nga liria një shofer, i cili në Shkup, duke drejtuar automjetin e tipit “Seat”, ka goditur një çiklist 13-vjeçar.
“Më 14.05.2026, në orën 16:10, në SPB Shkup u njoftua se në rrugën „Koce Metalec“ në Shkup, automjeti i udhëtarëve „Seat“ me targa të Shkupit, i drejtuar nga A.P. (20) nga Shkupi, ka goditur një biçikletë të drejtuar nga një 13-vjeçar nga Shkupi.
Nga ky aksident, i mituri ka pësuar lëndime të rënda trupore, të cilat janë konstatuar në Kompleksin e Klinikave „Nënë Tereza“. Hetim në vendin e ngjarjes ka bërë ekipi i SPB Shkup, ndërsa shoferi A.P. është privuar nga liria sipas nenit 300 të Kodit Penal”, njoftoi MPB.