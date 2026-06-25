Ndalohet noti në liqenin gjerman për ata që nuk kuptojnë gjermanisht
Një liqen në qytetin lindor gjerman të Halle-s, i cili u ka refuzuar hyrjen personave që nuk flasin gjermanisht, është njoftuar se duhet ta heqë ndalimin ose do të përballet me veprime të mundshme ligjore.
Liqeni Heidesee, një liqen në një ish-minierë të përmbytur, kohët e fundit ka futur një kontroll në hyrje për të filtruar vizitorët, gjermanishtja e të cilëve nuk është konsideruar mjaftueshëm e mirë për të ndjekur udhëzimet e sigurisë, transmeton Telegrafi.
Mathias Nobel, menaxheri i lidos, tha se e kishte ndërmarrë hapin e diskutueshëm pas një sërë rastesh, në të cilat vizitorët kishin injoruar rregullat e sigurisë dhe njoftimet me altoparlantë të rojeve të plazhit.
"Unë jam përgjegjës për larjen këtu. Nëse do të ndodhte diçka, të gjithë do të më drejtonin gishtin mua. Nuk mund ta kthesh mbrapsht vdekjen", tha Nobel për mediat lokale.
Vendimi ka çuar në zemërim dhe dënim nga kritikët, të cilët e akuzuan vendin se kishte veshur "një barrierë hyrëse për të gjitha grupet e popullsisë" si një masë paraprake sigurie.
Një zëdhënës i agjencisë kombëtare kundër diskriminimit, e cila është konsultuar për këtë debat dhe mund të ndërmarrë veprime ligjore, tha: “Imagjinoni sa shumë bujë do të kishte nëse udhëtarët që flasin gjermanisht në Majorka do të duhej të provonin njohuritë e tyre të spanjishtes ose katalanishtes, ose arabishtes në Detin e Kuq, përpara se të mund të shkonin të notonin”.
Autoritetet në Halle kanë kërkuar që Nobel të heqë ndalimin, duke thënë se i mungon proporcionaliteti. “Operatori duhet të marrë parasysh domosdoshmërinë e garantimit të aksesit publik në lido”, tha një zëdhënës i qytetit në një deklaratë.
“Karakteri publik [i lidos] nuk mund të minohet nga zbatimi i rregullave të shtëpisë të cilat përbëjnë një pengesë të përgjithshme hyrjeje për të gjitha grupet e popullsisë”, shtuan ata.
Autoritetet theksuan gjithashtu se: “çdo veprim që mund të perceptohet si ksenofob mund të dëmtojë reputacionin e qytetit”.
Shoqata shpëtimtare e jetës në Gjermani, DLRG, tha në një deklaratë se u distancua fuqimisht nga ndalimi i Heidebadit.
Në Gjermani, ashtu si në SHBA dhe vende të tjera perëndimore, pishinat janë bërë pika të papritura fokale për tensione racore dhe debate rreth imigracionit, të nxitura nga e djathta ekstreme.
Halle ndodhet në shtetin e Saksonisë-Anhalt, i cili ka zgjedhje në shtator. Partia e ekstremit të djathtë anti-emigrant Alternative für Deutschland (AfD), e cila kryeson sondazhet me rreth 42%, e ka shfrytëzuar këtë debat. /Telegrafi/