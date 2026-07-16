Ndalohet një shtetas turk në Aeroportin e Shkupit, dyshohet për falsifikim të dokumenteve
MPB njofton se është ndaluar një shtetas turk në Aeroportin Ndërkombëtar të Shkupit, i cili dyshohet se ka përdorur dokumente të falsifikuara.
"Departamenti për Krim Ndërkufitar dhe Migrim - Shkup ngriti kallëzim penal kundër D.M. (25) nga Turqia, mbi dyshime të bazuara për kryerje të veprës penale „falsifikim i dokumentit“.
Me datë 09.07.2026, në Pikën Kufitare Aeroporti Ndërkombëtar i Shkupit, gjatë daljes nga shteti, e denoncuara ka paraqitur për kontroll dokument udhëtimi me vulë hyrëse të falsifikuar", tha nga MPB./Telegrafi/
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