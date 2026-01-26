Ndalohet një 31-vjeçari nga Shkupi, kapet me lëndë narkotike
Dje në orën 12:30 në rrugën "Pere Toshev" në Shkup, oficerë policie nga Njësia e Policisë Ndërhyrëse në kuadër të SPB Shkup kanë ndaluar M.A. (31) nga Shkupi, sepse gjatë një kontrolli në posedim të tij u gjet marihuanë.
"Më 25.01.2026 në orën 12:00 në rrugën "Volkovska" në Shkup, oficerë policie nga Njësia e Policisë Ndërhyrëse në SPV Shkup e privuan nga liria G.L. (44) nga Shkupi, sepse gjatë një kontrolli në posedim të tij u gjet marihuanë.
Pas dokumentimit të rasteve, do të dorëzohen shkresa përkatëse", njoftojnë nga MPB./Telegrafi/.
