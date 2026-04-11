Ndalet një shtetas i Serbisë në veri të Mitrovicës, dyshohet për përdorim të dokumentit të falsifikuar
Një person është ndaluar mbrëmjen e së enjtes në urën kryesore në Mitrovicë të Veriut, nën dyshimin për falsifikim të dokumentit.
Sipas Policisë së Kosovës, rasti ka ndodhur më 10 prill 2026, rreth orës 22:45, kur është ndaluar një automjet me targa të Serbisë, i drejtuar nga një mashkull shtetas i Serbisë.
Gjatë kontrollit, dyshohet se i njëjti ka prezantuar një patentë shoferi të falsifikuar.
Me vendim të prokurorit, rasti është iniciuar në procedurë të rregullt. /Telegrafi/
