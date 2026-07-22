Ndalen punimet në gjashtë kantiere ndërtimi në Prishtinë dhe Fushë Kosovë
Inspektorati Qendror i Punës ka ndërmarrë masa ndaj gjashtë kantiereve të ndërtimit në komunën e Prishtinës dhe Fushë Kosovës, duke urdhëruar ndalimin e menjëhershëm të punimeve për shkak të shkeljeve të rënda të sigurisë në punë.
Sipas njoftimit të Inspektoratit, gjatë kontrolleve të realizuara në këto kantiere janë evidentuar parregullsi që paraqisnin rrezik serioz për jetën dhe shëndetin e punëtorëve.
Tre prej kantiereve ku janë ndaluar punimet ndodhen në Fushë Kosovë, ndërsa tre të tjera në Prishtinë. Vendimi për pezullimin e punimeve do të mbetet në fuqi deri në eliminimin e plotë të mangësive të konstatuara dhe përmbushjen e standardeve të kërkuara të sigurisë dhe shëndetit në punë.
Inspektorati ka bërë të ditur se masat janë marrë me qëllim të parandalimit të aksidenteve në vendin e punës dhe garantimit të kushteve më të sigurta për punëtorët.
Subjektet e inspektuara janë obliguar të ndërmarrin veprimet e nevojshme për korrigjimin e shkeljeve, ndërsa rifillimi i punimeve do të lejohet vetëm pas verifikimit nga inspektorët se rreziqet janë eliminuar.
Inspektorati Qendror i Punës ka njoftuar se do të vazhdojë kontrollet në të gjithë territorin e Kosovës dhe do të ndërmarrë masa ndaj çdo subjekti që nuk respekton dispozitat ligjore për sigurinë dhe shëndetin e punëtorëve. /Telegrafi/