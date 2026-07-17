ChatGPT Image Jul 7, 2026, 10_39_06 AM

Ministria e Infrastrukturës dhe Transportit ka njoftuar se po vazhdojnë punimet për rehabilitimin e skarpateve në autostradën "Ibrahim Rugova".

Sipas ministrisë, punimet janë duke u zhvilluar sipas planit, me qëllim të rritjes së sigurisë në komunikacion dhe mbrojtjes së infrastrukturës rrugore.

"Punimet për rehabilitimin e skarpateve po vazhdojnë sipas planit, me qëllim të rritjes së sigurisë në komunikacion dhe mbrojtjes së infrastrukturës rrugore", thuhet në njoftimin e Ministrisë. /Telegrafi/

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