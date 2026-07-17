MINT njofton për punime në autostradën "Ibrahim Rugova"
Ministria e Infrastrukturës dhe Transportit ka njoftuar se po vazhdojnë punimet për rehabilitimin e skarpateve në autostradën "Ibrahim Rugova".
Sipas ministrisë, punimet janë duke u zhvilluar sipas planit, me qëllim të rritjes së sigurisë në komunikacion dhe mbrojtjes së infrastrukturës rrugore.
"Punimet për rehabilitimin e skarpateve po vazhdojnë sipas planit, me qëllim të rritjes së sigurisë në komunikacion dhe mbrojtjes së infrastrukturës rrugore", thuhet në njoftimin e Ministrisë. /Telegrafi/
Top Lajme
Jobs
Real Estate