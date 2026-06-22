Ndahet nga jeta në moshën 100-vjeçare arkitekti i ekonomisë moderne amerikane, Alan Greenspan
Alan Greenspan, ish-kryetari i Rezervës Federale të SHBA-së dhe një nga figurat më me ndikim në ekonominë globale, ka ndërruar jetë në moshën 100-vjeçare.
Lajmi u konfirmua nga bashkëshortja e tij, gazetarja e NBC News, Andrea Mitchell, e cila bëri të ditur se ai vdiq si pasojë e komplikacioneve nga sëmundja e Parkinsonit.
Greenspan drejtoi Rezervën Federale nga viti 1987 deri në vitin 2006, duke shërbyer nën administratat e disa presidentëve amerikanë.
Gjatë afro dy dekadave në krye të bankës qendrore amerikane, ai u konsiderua si një nga njerëzit më të fuqishëm në botë dhe një nga arkitektët kryesorë të periudhës së gjatë të rritjes ekonomike të SHBA-së në vitet 1990.
I lindur në New York më 6 mars 1926, Greenspan nisi jetën si muzikant xhazi përpara se t’i kushtohej ekonomisë.
Ai u bë një mbështetës i vendosur i tregut të lirë dhe ndërtoi një karrierë të gjatë si këshilltar ekonomik, përpara se të emërohej nga presidenti Ronald Reagan në krye të Rezervës Federale.
Gjatë mandatit të tij, ai u vlerësua për menaxhimin e krizave financiare dhe stabilizimin e tregjeve, por më vonë u përball edhe me kritika për politikat e normave të ulëta të interesit dhe besimin e tepruar te vetërregullimi i tregjeve financiare, faktorë që shumë ekonomistë i lidhën me krizën financiare globale të vitit 2008.
Në vitin 2008, Greenspan pranoi publikisht se kishte gabuar në bindjen e tij se institucionet financiare do të vepronin gjithmonë në interesin e tyre afatgjatë.
Megjithatë, ai mbeti një nga figurat më të rëndësishme të ekonomisë moderne amerikane, duke vazhduar të komentonte zhvillimet ekonomike edhe pas largimit nga detyra.
Gjatë karrierës së tij u nderua me Medaljen Presidenciale të Lirisë dhe me titullin kalorës nderi nga Mbretëresha Elizabeth II.
Alan Greenspan festoi 100-vjetorin në mars të vitit 2026 dhe do të mbahet mend si njeriu që ndikoi më shumë se kushdo tjetër në politikën monetare amerikane të fund shekullit XX dhe fillimit të shekullit XXI. /Telegrafi/