NATO mblidhet në Bruksel - mbrojtja, Ukraina dhe Ballkani Perëndimor në fokus të takimit ministror
Ministrat e Mbrojtjes të vendeve aleate do të mblidhen më 12 shkurt 2026 në selinë e NATO-s në Bruksel, në kuadër të takimit të radhës ministror. Takimi do të drejtohet nga Sekretari i Përgjithshëm i NATO-s, Mark Rutte.
Në fokus të diskutimeve pritet të jenë mbështetja për Ukrainën, forcimi i mbrojtjes së krahut lindor të Aleancës, si dhe zbatimi i angazhimeve për rritjen e shpenzimeve të mbrojtjes.
Në Samitin e NATO-s 2025, vendet aleate u angazhuan që deri në vitin 2035 të investojnë 5% të Prodhimit të Brendshëm Bruto (PBB) çdo vit në mbrojtje dhe siguri.
"Më 12 shkurt, Ministrat e Mbrojtjes të NATO-s do të takohen në Bruksel për të vlerësuar progresin e bërë që nga Samiti në Hagë, duke përfshirë mënyrën se si po përmbushin angazhimet për të rritur investimet në mbrojtje dhe prodhimin industrial të mbrojtjes, për të forcuar frenimin dhe mbrojtjen tonë dhe për të mbështetur mbështetjen tonë për Ukrainën. Ata do të diskutojnë përgatitjet për Samitin e ardhshëm të NATO-s në Ankara, i cili do të zhvillohet më 7-8 korrik 2026. Ministrat do të diskutojnë gjithashtu mbështetjen e vazhdueshme për Ukrainën - siguria e së cilës është e lidhur ngushtë me sigurinë e Aleancës - në një takim të Këshillit NATO-Ukrainë, me Ministrin e Mbrojtjes të Ukrainës, Mykhailo Fedorov, dhe Përfaqësuesen e Lartë të BE-së, Kaja Kallas”, thuhet në deklaratën nga zyrtarët e NATO-s.
Në një deklaratë nga NATO thuhet se ministrat pritet të shkëmbejnë pikëpamje edhe për zbatimin e të gjitha misioneve dhe aktiviteteve të udhëhequra nga Aleanca, përfshirë KFOR-in, i cili është misioni më i gjatë dhe aktualisht më i madh i NATO-s.
“Ne presim që Ministrat e Mbrojtjes të shkëmbejnë gjithashtu pikëpamje mbi zbatimin e të gjitha misioneve dhe aktiviteteve të udhëhequra nga NATO, përfshirë KFOR-in. Ballkani Perëndimor mbetet lart në agjendën e NATO-s. Është një rajon me rëndësi strategjike për Aleancën. NATO punon për të promovuar stabilitetin, sigurinë dhe bashkëpunimin në rajon. Angazhimi ynë për stabilitetin e rajonit është i palëkundur dhe nuk do të lejojmë krijimin e një vakuumi sigurie,” thonë nga NATO.
Telegrafi është në mesin e mediave rajonale dhe ndërkombëtare që do ta përcjellin këtë takim dhe do t’ju mbajë të informuar me zhvillimet më të fundit. /Telegrafi/