Naim Murseli thotë që s’e di si iu shkaktuan Liridonës lëndimet në dorën e majtë
I akuzuari Naim Murseli derisa dha mbrojtjen para Gjykatës Themelore në Prishtinë, të enjten, tha se nuk di për lëndimin që tani e ndjera Liridona Ademaj kishte në dorën e majtë.
“Ju siguroj edhe një herë që në momentin e ngjarjes, unë dhe fëmijët nuk kemi qenë në veturë, e si ka ndodh ai lëndim (lëndimi që Liridona kishte në dorën e majtë), nuk e di unë se nuk e kom pa”, tha Murseli, raporton “Betimi për Drejtësi“.
Fillimisht, i pyetur lidhur me lëndimet që tani e ndjera kishte në dorën e majtë, ndonëse në veturë ishte në anën e djathtë e që pikërisht në atë anë pretendohet se u erdhi Plava, Murseli s’kishte përgjigje për këtë pjesë.
I akuzuari Naim Murseli tha se arma ishte blerë ditën kur ndodhi vrasja- disa orë më herët.
Duke u përgjigjur në pyetjet e anëtarit të trupit gjykues Alban Ajvazi, Murseli tha se kur kishte ndodhur krisma nuk e kishte kthyer kokën por ka vazhduar të vrapojë, por thotë se nuk i kujtohet saktë nëse e ka kthyer kokën apo jo.
Sipas tij, pasi kishte dëgjuar krismën e armës, në vendin ku ndodhi vrasja kishte ardhë një veturë me vrull, sipas tij, ka parë një person të maskuar.
Më tej, Murseli tha se personin që shkoi i maskuar për sikurse pretendon ai grabitje, nuk e ka njohur sepse e kishte ndryshuar zërin.
“Ka qenë i gjatë, me rroba të zeza”, deklaroi Murseli.
Po ashtu, i akuzuari Naim Murseli tha se nuk i kujtohet pse kishte dalë jashtë marketit- vendi i parë që thuhet se shkoi pas ngjarjes bashkë me fëmijët. Tha se Valon Llukën e thirri të parin sepse iu kujtua ai numër.
Por, për Kushtrim Kokallën thotë se nuk e di se kush e kishte thirr. Ndërkaq, për shkuarjen e këtij të fundit në hotelin ku qëndroi atë natë, tha se dhoma ishte rezervuar nga Lluka.
Ai pretendon se në qendrën e ndalimit nuk i është bërë kontroll mjekësore.
Kur ka shkuar në morg, Murseli pretendon se iu konfiskuan 1 mijë e 350 euro.
“Valoni m’i ka dhanë 2 mijë euro afër morgut, kam ble sanak e sene tjera dhe pjesa që m’u ka sekuestru kanë qenë kusuri prej atyre 2 mijë euro”, thotë ai.
Në këtë seancë, i akuzuari Murseli tha se gjatë takimeve me Plavën, nuk kishte folur asgjë me të për jetën personale, sidomos për anën financiare. Ai shtoi se takimi i parë me të ishte rastësor, kur ishte takuar me Kokallën.
Kurse, takimi i dytë, sipas tij, ishte i planifikuar me Kushtrimin. E i treti, Murseli thotë se ndodhi pasi Kokalla bisedoi me të dhe i kishte thënë të takohen Murseli e Plava.
Me kaq përfundoi mbrojtjen Murseli, për të vazhduar në sesionin e pasdites me Plavën.
Murseli: Armën ia bleva Granitit se më tha që të nesërmen e shet dyfish, u morëm vesh të m’i kthente paratë
(Përditësuar, ora 11:28)- I akuzuari Naim Murseli në vazhdim të dhënies së mbrojtjes para trupit gjykues, deklaroi se armën me të cilën sipas Prokurorisë, është vrarë tani e ndjera Liridona Ademaj, ia bleu Granit Plavës pasi i kishte thënë se do ta shiste të nesërmen dyfish.
I akuzuari po ashtu pranoi se të akuzuarin Granit Plava e kishte dërguar pranë shtëpisë së tij, raporton “Betimi për Drejtësi“.
Anëtari i trupit gjykues Gent Beka e pyeti sërish për armën që ia kishte blerë Murseli- Plavës. Për këtë, i akuzuari tha se kur ua kishte treguar shitësi armën, Graniti i kishte thënë se po i pëlqen dhe se të nesërmen do ta shiste dyfish. Tha se aty u morën vesh t’ia paguante.
“U morëm vesh me m’i kthy paratë”, deklaroi Murseli.
Ndërkaq, lidhur me situatën në vendin e ngjarjes ku ndodhi vrasja, i akuzuari tha se nuk kishte qenë kërkesë e grabitësit të dilte nga vetura, por ka dalë vetë.
Më tej, i akuzuari u pyet se përse nuk e kishte nisur veturën me vrull për t’iu shmangur grabitësit dhe për të ikur, ndonëse ai ishte nga ana e Liridonës.
“Nuk m’u ka kujtu në atë moment, Liridona tha ‘o kuku hajni- hajnat’, kështu diçka, dhe kjo ishte arsyeja pse nuk u ndala”, u përgjigj Murseli.
Takimet me Plavën, Murseli tha se kanë zgjatë në total 4 orë.
“Domethënë, ju keni vendosë të shoqëroni një person që keni kalu rreth 4 orë për në Prishtinë dhe keni vendos spontanisht t’i besoni dhe t’i tregoni se ku jetoni”, e pyeti gjyqtari Beka.
“Po”, u përgjigj Murseli.
“araprakisht, përfaqësuesi i palës së dëmtuar- Leondard Ademaj, avokati Leutrim Syla kërkoi që pamjet e tani të ndjerës Liridona Ademajt që u shfaqën në Gjykatë, ku shihet e vrarë vendin e ngjarjes, të mos publikohen në media dhe mos të kenë qasje fëmijët e saj në to. Tha se kjo është kërkesë e familjes.
“Qëllimi ka qenë me i tregu Naimit se stolitë i ka pas”, u shpreh kryetarja e trupit gjykues, Fatime Dermaku.