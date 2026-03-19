Nagavci: Opozita e ka humbur rrugën, bën zhurmë pa fakte
Shefja e Grupit Parlamentar të Lëvizjes Vetëvendosje, Arbërie Nagavci, në Debat Plus ka thënë se opozita, përderisa nuk ka fakte, po bën vetëm zhurmë dhe se, sipas saj, e ka humbur rrugën.
Ajo ka folur edhe për Marrëveshjen e Ohrit.
“Marrëveshja nuk e ka vetëm një nen. E ka nenin 10, e ka edhe nenin 7. E gjithë kjo ka të bëjë me njohje de facto mes dy vendeve. Në një situatë të tillë jemi duke folur për diçka tjetër. Por gjithsesi opozita në këtë situatë ku janë, po mundohen të bllokojnë gjithçka pa pasur asnjë argument e asnjë fakt”.
”Po bëjnë shumë zhurmë, ndërkohë që nuk po bëjnë asgjë, e kanë humbur edhe pak rrugën, edhe pse qytetarët tashmë e dinë që qëndrimet e kryeministrit të VV-së dhe angazhimi e puna e tij janë në interes të vendit”, ka thënë Nagavci.
Nagavci, ka thënë se sovraniteti dhe integriteti i Kosovës nuk kanë qenë asnjëherë më të sigurta.
“Sovraniteti dhe integriteti i vendit asnjëherë nuk kanë qenë më të plotë, më të pacenueshëm në secilin cep të Republikës së Kosovës”.
Ajo ka thënë se këtë e mbështet në disa fakte.
“Së pari, qytetarët – Ligji për të Huajt ka më shumë se një dekadë që është në fuqi dhe gjatë gjithë kësaj kohe nuk është zbatuar thuajse për askënd, ndërkohë që tashmë do të respektohet në plotësi për të gjithë”.
“E dyta, të shohësh deklarata të tilla nga eksponentë të PDK-së (të cilët kanë kritikuar VV-në) është vërtet për keqardhje”, ka thënë ndër të tjera ajo.