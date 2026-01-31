“Na duhet një skuadër më e madhe” – Conte ankohet për mungesën e lojtarëve te Napoli
Napoli duhet ta forcojë dhe zgjerojë skuadrën nëse dëshiron të garojë seriozisht në disa fronte njëkohësisht, kështu vlerëson trajneri Antonio Conte.
Kampionët në fuqi të Serie A u eliminuan nga Liga e Kampionëve në mesjavë, pasi u mposhtën 3–2 në shtëpi nga Chelsea.
Skuadra e Contes reagoi shpejt në kampionat, duke mposhtur Fiorentinën 2–1 në “Diego Armando Maradona”, falë golave të Antonio Vergaras dhe Miguel Gutierrezit.
Megjithatë, fitorja u zbeh nga një lajm i keq, pasi Giovanni Di Lorenzo pësoi një lëndim serioz në gju në mes të pjesës së parë, duke shkaktuar shqetësim të madh në stafin teknik.
Conte ka vuajtur mungesën e disa lojtarëve kyç gjatë pjesës më të madhe të sezonit. Romelu Lukaku sapo është rikthyer nga lëndimi, ndërsa Kevin De Bruyne mbetet një nga emrat e mëdhenj që ende mungojnë.
Trajneri italian nuk e fshehu pakënaqësinë e tij me mënyrën se si klubi ka planifikuar ndërtimin e skuadrës, duke theksuar se numri i lojtarëve nuk është i mjaftueshëm për të përballuar një kalendar kaq të ngarkuar.
“Nuk ka shumë për të thënë, është ndeshje pas ndeshjeje, pa pushim. Jemi të detyruar të përdorim lojtarë që do të duhej të pushonin, por nuk munden, dhe kjo çon në këto situata”, tha Conte për DAZN.
“Unë vetë e kam këputur ligamentin e kryqëzuar. E di çfarë do të thotë, është një lëndim traumatik. Të gjitha këto ndeshje i shkatërrojnë lojtarët dhe po e vrasin futbollin”.
“Tani ka kufizime për numrin e lojtarëve që mund të kesh në skuadër, dhe e jona është edhe më e vogël sepse nuk kemi shumë lojtarë nga akademia, ndërsa ata që i kemi duan të huazohen për të luajtur më rregullisht”.
“Nëse duhet të luajmë 60 ndeshje në vit, na duhet një skuadër më e madhe; përndryshe, është vetëvrasje”.
I pyetur për gjendjen e Di Lorenzos, Conte u shpreh me tone të zymta.
“Ndjesia është se ka pësuar dëmtime serioze në gju dhe bëhet fjalë për ligamentin e kryqëzuar. Është shumë keq. Ju e dini mirë se çfarë do të thotë Di Lorenzo për ne”.
“Njerëzit thonë se unë ankohem, por ne nuk po ankohemi aspak, duke marrë parasysh se kjo është një seri e pafund lëndimesh. Dhe nuk janë vetëm muskulore, janë lëndime serioze”.
“Po ia dalim të mbulojmë boshllëqet sepse këta djem po bëjnë gjëra të jashtëzakonshme. Edhe një herë, nuk kishte shumë alternativa në stol”./Telegrafi