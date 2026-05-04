Myku i zi nuk do të formohet kurrë në makinën e larjes nëse bën një veprim të thjeshtë pas çdo cikli larjeje
Shumë pronarë shtëpish priren të neglizhojnë pastrimin e makinës së larjes, megjithatë pa mirëmbajtje të duhur ajo mund të bëhet shpejt me myk dhe të mbajë baktere të dëmshme. Goma e derës dhe sirtari i detergjentit janë zakonisht vendet e para ku fillon të shfaqet myku.
Duke pasur këtë parasysh, marka natyrale dhe e sigurt për pastrim, Branch Basics, ka ndarë një metodë të thjeshtë dhe me pak mund për ta mbajtur makinën e larjes në gjendje shumë të mirë.
Këshilla e tyre e parë zgjat jo më shumë se pesë sekonda dhe konsiston në largimin e lagështisë nga zonat më të rrezikuara për myk. Ata thonë: “Myku dhe kërpudhat nuk mund të rriten në makinën tuaj (apo kudo tjetër) pa një burim ushqimi dhe uji”.
“Prandaj, hapi i parë është të largoni lagështinë nga makina duke lënë derën dhe sirtarin hapur midis larjeve.”
Pas një cikli larjeje, lagështia dhe mbetjet e sapunit mund të grumbullohen rreth gomës së derës dhe në sirtarin e detergjentit, duke nxitur zhvillimin e mykut.
Kjo mund të bëjë që rrobat e sapo lara të kenë erë të pakëndshme dhe, më e rëndësishmja, mund të dëmtojë gomën me kalimin e kohës, duke rritur rrezikun e rrjedhjeve.
Një nga mënyrat më efektive për të parandaluar mykun rreth gomës dhe sirtarit është thjesht t’i lini ato hapur pas çdo larjeje, që të thahen plotësisht.
Përveç ajrosjes së makinës, rekomandohet të pastroni skajet e derës të paktën një herë në muaj për të hequr mbetjet e sapunit ose gëlqeres që mund të jenë grumbulluar aty.
Pastrimi i derës së makinës së larjes është i thjeshtë dhe mund të bëhet për pak minuta. Ju nevojitet vetëm uthull e bardhë, e cila ka veti natyrale antibakteriale.
Filloni duke hedhur uthull të bardhë në sirtarin e detergjentit dhe zgjidhni një cikël larjeje me temperaturë të lartë.
Mund të zgjidhni një program të shpejtë ose ta lini një program për rreth 10 minuta. Pas kësaj, fikeni makinën dhe lëreni tretësirën të qëndrojë gjatë natës.
Në mëngjes, thjesht nisni një cikël të plotë larjeje për të larguar çdo myk që mund të jetë krijuar brenda kazanit.
Gjithashtu, uthulla e bardhë mund të përdoret për të pastruar gomën dhe sirtarin e detergjentit, duke ndihmuar në parandalimin e mykut.
Mirëmbajtja e makinës së larjes nuk është e vështirë. Duke ndjekur këto hapa të thjeshtë, rrobat tuaja do të dalin më të pastra dhe më të freskëta në çdo larje.