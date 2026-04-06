Muskujt artificialë të fuqizuar nga ajri mund t'i ndihmojnë robotët të ngrenë 100 herë peshën e tyre
Kërkuesit në Arizona State University kanë zhvilluar "muskuj robotikë të frymëzuar nga natyra" që mund të ngrejnë deri në 100 herë peshën e tyre dhe të funksionojnë në ujë të valë.
Muskujt artificialë HARP, zgjerohen dhe tkurren duke përdorur pak ajër, duke lejuar robotët të lëvizin pa burim energjie të jashtëm.
Këta muskuj janë të lehtë, fleksibël dhe të qetë, duke i dhënë robotëve një lëvizshmëri shumë më të madhe sesa sistemet tradicionale me motor.
Aplikimet përfshijnë shpëtimin në fatkeqësi, ku robotët mund të kalojnë përmes rrënojave për të kërkuar të mbijetuarit, si dhe ndihmën e të moshuarve në detyra të përditshme.
Për më tepër, HARP mund të përdoret në industrinë e ngrohjes, eksplorimin detar pranë burimeve termale, dhe bujqësi për kapje dhe lëvizje të objekteve.
Kërkimi është publikuar në Proceedings of the National Academy of Sciences dhe ASU ka depozituar një patentë provizore për këtë teknologji. /Telegrafi/