Muret ju duken të mërzitshme? Me këtë teknikë krijoni efekt befasues
Një send që zakonisht nuk lidhet fare me interierin mund ta ndryshojë pamjen e dhomës më shumë sesa mendoni
Rinovimi i shtëpisë dhe freskimi i hapësirës shpesh lidhen me shpenzime të mëdha, pluhur dhe punime që zgjasin me ditë. Megjithatë, nëse dëshironi të sillni një ndryshim në dhomën e ndenjjes apo në dhomën e gjumit, nuk keni nevojë të shpenzoni shumë para për materiale të shtrenjta dekorative, tapeta apo mjeshtër profesionistë.
Ekziston një teknikë e thjeshtë, por jashtëzakonisht efektive e lyerjes, e cila një mur të zakonshëm e shndërron në një sipërfaqe me teksturë të pasur dhe pamje relievore. Për këtë ndryshim vizual ju nevojiten vetëm dy nuanca boje dhe një furçë më e gjerë me fije të forta. Shumë njerëz për këtë qëllim përdorin një furçë të zakonshme këpucësh me fije të ashpra ose një furçë klasike muri për aplikimin e shtresës bazë.
Udhëzues hap pas hapi: Si arrihet efekti i pëlhurës në mur?
Kjo teknikë në botën e dizajnit të interierit shpesh quhet strié ose efekti i lirit/pëlhurës, sepse rezultati përfundimtar ngjan me tapeta luksoze nga materiale natyrale. Procedura është e thjeshtë, por kërkon pak durim dhe dorë të qëndrueshme.
Vendosja e bazës: Fillimisht, lyeni të gjithë murin me ngjyrën bazë që dëshironi. Përdorni një rul standard dhe prisni derisa kjo shtresë të thahet plotësisht. Më së miri është ta lini gjatë gjithë natës.
Shtresa e dytë: Në nuancën e dytë, mundësisht pak më të errët, zhytni furçën dhe filloni të krijoni vijat. Nisni nga pjesa e sipërme e murit, pranë tavanit, dhe me një lëvizje të lehtë e të pandërprerë tërhiqeni furçën poshtë. Pastaj vazhdoni me lëvizje nga e majta në të djathtë, më pas përsëritni sërish lëvizjen vertikale, derisa të përfundoni gjithë murin.
Kryqëzimi i këtyre lëvizjeve krijon një efekt të bukur rrjete të imët, që ngjan me fushat e shahut ose me një pëlhurë të endur. Gjurmët e fijeve të furçës lënë një reliev të këndshëm, i cili murit i jep thellësi, karakter dhe pamje më të sofistikuar, transmeton Telegrafi.
Cilat ngjyra japin efektin më të mirë?
Kjo teknikë është shumë praktike, sepse luan bukur me dritën dhe hijet në hapësirë. Gjurmët relievore të furçës vërehen më shumë nën dritë natyrale ose nën ndriçim ambiental, si shirita LED apo llamba dyshemeje.
Minimalizëm elegant: Kombinimi i një baze të bardhë bore me një shtresë të sipërme në gri të butë ose bezhë krijon një pamje delikate, skandinave.
Tone natyrale: E gjelbra ulliri, ngjyra e rërës, e verdha mustardë ose bluja e çelët sjellin ngrohtësi dhe e bëjnë dhomën të duket më natyrale dhe më mikpritëse.
Luks dramatik: Nëse për shtresën e sipërme zgjidhni një bojë me shkëlqim të lehtë perlë ose metalik, me refleks të artë apo të argjendtë, muri juaj do të duket sikur është veshur me mëndafsh të shtrenjtë. /Telegrafi/