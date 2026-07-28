Lavaman i bllokuar? Ky truk i thjeshtë i heq flokët nga shkarkuesi për pak minuta
Mjaftojnë një kovë, një peshqir dhe heqja e tapës së shkarkuesit për të larguar papastërtitë që pengojnë rrjedhjen e ujit
Të gjithë e dimë se bllokimi i lavamanit është një nga problemet më të bezdisshme në shtëpi. Uji që rrjedh ngadalë, aromat e pakëndshme dhe flokët e grumbulluar në shkarkues mund ta prishin shpejt rutinën e përditshme në banjë.
Shumë njerëz përdorin menjëherë mjete të forta kimike ose thërrasin hidraulikun, por një ekspert ka treguar se zgjidhja mund të jetë shumë më e thjeshtë dhe ndodhet pikërisht poshtë lavamanit.
Një truk i thjeshtë që mund ta bëjë çdokush
Hidrauliku dhe entuziasti i punëve shtëpiake Dave Doc DIY ka publikuar një video të shkurtër, në të cilën tregon se si mund të pastrohet një shkarkues i bllokuar brenda vetëm pak minutash.
Për këtë ndërhyrje të vogël nuk nevojiten vegla të posaçme apo kimikate agresive. Mjaftojnë një kovë, një peshqir dhe pak durim.
Çelësi i gjithë procedurës është heqja e tapës së shkarkuesit. Poshtë lavamanit duhet të shkëputet mekanizmi i vogël që e mban tapën, më pas ajo të hiqet dhe të pastrohen flokët dhe papastërtitë e grumbulluara, të cilat zakonisht janë shkaku kryesor i bllokimit.
Pas pastrimit, pjesët shpëlahen dhe vendosen përsëri në vend.
“Paska qenë jashtëzakonisht e thjeshtë”, komentoi një përdorues pasi e provoi këtë metodë.
Edhe shumë të tjerë kanë ndarë përvojat e tyre në video të shkurtra, duke pohuar se kjo mënyrë vërtet funksionon. Hapat më të hollësishëm i ka publikuar edhe krijuesja e përmbajtjeve Andrea Jean, e njohur për videot me këshilla pastrimi, transmeton Telegrafi.
Pse duhet shmangur përdorimi i shpeshtë i kimikateve të forta?
Edhe pse mjetet për zhbllokimin e shkarkuesve mund të veprojnë shpejt, përdorimi i tyre i shpeshtë nuk është gjithmonë zgjedhja më e mirë për shtëpinë.
Shumë prej këtyre produkteve përmbajnë përbërës shumë agresivë, të cilët me kalimin e kohës mund t’i dëmtojnë gypat, të krijojnë avuj të pakëndshëm dhe të ndikojnë negativisht në mjedis.
Përveç kësaj, këto produkte zakonisht shiten në ambalazhe plastike njëpërdorimëshe. Prandaj, pastrimi manual mund të jetë zgjedhje më e mirë si për buxhetin familjar, ashtu edhe për mjedisin.
Truke të vogla shtëpiake që bëjnë ndryshim të madh
Mirëmbajtja e shtëpisë nuk do të thotë gjithmonë riparime të shtrenjta ose thirrje të specialistit për çdo problem.
Ndonjëherë mjafton të njihni disa truke bazë, të cilat mund ta zgjasin jetëgjatësinë e pajisjeve dhe të ndihmojnë që shtëpia të mbetet e rregullt dhe funksionale.
Heqja e rregullt e flokëve dhe mbetjeve nga shkarkuesi, pastrimi i herëpashershëm i sifonit dhe përdorimi i kujdesshëm i instalimeve të banjës mund t’i parandalojnë problemet më të mëdha në të ardhmen.
Lexuesit që e kanë provuar këtë truk e kanë vlerësuar sidomos thjeshtësinë e tij.
“Më kurseu shumë kohë dhe mund”, shkroi një përdorues.
Një tjetër shtoi: “E thjeshtë, e shpejtë dhe efektive. Faleminderit për këshillën!”
Kjo nuk është videoja e vetme virale nga profili Dave Doc DIY. Autori i tij publikon rregullisht këshilla për punime hidraulike në shtëpi, me qëllim që pronarët e banesave dhe shtëpive t’i kryejnë vetë riparimet e vogla.
Tri këshilla kryesore për mirëmbajtjen e gypave të lavamanit
1. Parandaloni grumbullimin e papastërtive para se të shfaqet problemi
Shkaktarët më të shpeshtë të bllokimit janë flokët, mbetjet e sapunit, pasta e dhëmbëve dhe papastërtitë e imëta që grumbullohen me kalimin e kohës.
Vendosni një rrjetë të vogël mbrojtëse mbi shkarkues dhe pastrojeni rregullisht, në mënyrë që mbetjet të mos përfundojnë në gypa.
2. Pastroni rregullisht sifonin dhe shkarkuesin
Herë pas here hiqeni tapën e shkarkuesit dhe pastroni pjesët që mund të arrihen lehtë.
Kur uji fillon të rrjedhë më ngadalë, kontrolloni sifonin poshtë lavamanit, sepse shpesh pikërisht aty fshihet grumbulli i papastërtive.
Një pastrim i thjeshtë mund t’i parandalojë riparimet më të kushtueshme.
3. Shmangni përdorimin e tepruar të kimikateve agresive
Mjetet e forta për zhbllokim mund ta zgjidhin problemin përkohësisht, por përdorimi i shpeshtë i tyre mund t’i dëmtojë instalimet dhe të krijojë probleme të tjera.
Para se të përdorni kimikate, provoni pastrimin mekanik, ujin e ngrohtë ose metoda më të buta për mirëmbajtje. /Telegrafi/