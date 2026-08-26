Mungesa e kamerave në shkollat problematike dhe 198 raste dhune, ZKA analizon sigurinë arsimore në Ferizaj
Mungesa e kushteve bazë të infrastrukturës së sigurisë dhe mospërputhja e të dhënave për rastet e dhunës karakterizojnë gjendjen në shkollat publike të Komunës së Ferizajt, sipas gjetjeve të Zyrës Kombëtare të Auditimit.
Në 10 shkollat e audituara në këtë komunë, në librat e evidencave fizike janë gjetur të shkruara 198 raste të dhunës për periudhën 2022–2025, raporton Telegrafi.
Ndërkaq, në sistemin digjital SMIA ishin transmetuar vetëm 17 raste, ndërsa Policia e Kosovës kishte të regjistruara 37 raste.
Një nga gjetjet kryesore të raportit në Ferizaj lidhet me menaxhimin e rreziqeve.
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Shkolla e cila kishte numrin më të lartë të rasteve të dhunës sipas raporteve të Policisë nuk ka pasur fare kamera sigurie, duke i instaluar ato vetëm në qershor të vitit 2026.
Në anketën e zhvilluar me 197 nxënës në Ferizaj, 8 për qind e tyre kanë pohuar se kanë parë armë brenda hapësirave shkollore.
Përmes kërkesave të tyre, nxënësit e shkollës "Faik Konica" kanë kërkuar prani të policisë civile dhe kontrolle sistematike për parandalimin e bartjes së armëve të ftohta.
Po ashtu, nxënësit e shkollës "Kuvendi i Arbërit" kanë kërkuar kontrolle të çantave dhe vendosje të menjëhershme të kamerave të sigurisë. /Telegrafi/