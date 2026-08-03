Muhaxheri njofton për kombibusët e rinj: “Do të lehtësojnë aktivitetet arsimore dhe sportive”
Kryetari i Komunës së Pejës Gazmend Muhaxheri ka njoftuar se sot kanë arritur kombibusët e parë të dedikuar për nevojat e Drejtorisë së Arsimit.
Sipas Muhaxherit, ky investim synon të lehtësojë organizimin dhe realizimin e aktiviteteve të ndryshme arsimore dhe sportive për nxënësit e shkollave.
Ai ka theksuar se kombibusët do të kontribuojnë në rritjen e efikasitetit dhe përmirësimin e shërbimeve në sektorin e arsimit dhe sportit.
Investimi pritet t’u krijojë shkollave mundësi më të mira për organizimin e aktiviteteve dhe transportin e nxënësve gjatë angazhimeve të ndryshme. /Telegrafi/
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