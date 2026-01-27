Mucunski: Po bëjmë analiza nëse do të ishim të interesuar të bashkoheshim në Bordin e Paqes
Ministri i Jashtëm i Maqedonisë së Veriut, Timço Mucunski, në lidhje me mospërfshirjen e vendit tonë në Bordin e Paqes të SHBA-së, kur u pyet nëse kemi dalë nga perimetri i Presidentit të SHBA-së Donald Trump, thotë se nuk duhet ta trajtojmë politikën e jashtme përmes prizmit të simbolizmit, por ta shohim atë përmes prizmit të rezultateve.
"Bëhet fjalë për Bordin e Paqes në Gaza. Ne kemi komunikuar edhe me administratën në Uashington për këtë çështje. Ne duhet ta shohim pozicionimin tonë përmes prizmit jo vetëm të asaj që janë të drejtat tona, vetëm imazhit të të qenit këtu, por edhe detyrimeve të mundshme të të qenit anëtarë të këtij Bordi. Çështja e Gazës nuk është ndër prioritetet kryesore të politikës së jashtme të Maqedonisë. Sa i përket partneritetit me SHBA-në, përmes prizmit të praktikës ne kemi provuar se çfarë do të thotë të jesh në një marrëdhënie strategjike me këtë administratë. Pas bashkëpunimit të mirë me SHBA-në, tani jemi në një normë tarifore prej 15%", tha Mucunski.
Lidhur me Bordin e Paqes, ministri thotë se po kryejnë analiza nëse do të ishim të interesuar të bashkoheshim me një organizatë të tillë.
"Nuk duhet të nxitohemi në këtë çështje. Një gjë është të fitosh të drejta, por një gjë tjetër është se çfarë detyrimesh do të ndërmerren, jo vetëm financiarisht, por edhe nga aspekte të tjera", shtoi Ministri i Jashtëm në lajmet në "Sitel".
I pyetur nëse nuk kishte nevojë për takime politike gjatë një periudhe kur Maqedonia ka bllokuar integrimin evropian, me qëllim lobimin për një zgjidhje të problemeve të vendit, Ministri u përgjigj se publiku kishte përshtypjen se forumi i Davosit ishte një ngjarje politike, por qëllimi i tij kryesor është të diskutojë ekonominë, tregtinë dhe energjinë./Telegrafi/