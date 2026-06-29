Mucunski: E mbyllëm temën me Sofjen, pres një përgjigje të përshtatshme
Hetimi për rrjedhjen e notës diplomatike nga Bullgaria në lidhje me udhëtimin e gruas dhe djalit të kryeministrit Hristijan Mickoski në qendrën e skive "Pamporovo", sipas ministrit të Punëve të Jashtme Timço Mucunski, duhet të kryhet aty ku ata e dinë më mirë.
"Nga pikëpamja zyrtare, e kemi mbyllur temën me Sofjen dhe presim një përgjigje të përshtatshme nga ana e tyre. Sipas mendimit tim, nuk është në frymën e miqësisë dhe fqinjësisë së mirë të thuhet se ky është informacion i vjetër, nuk është mirë kur bëhet fjalë për komunikim diplomatik", tha Mucunski kur u pyet nga "Lokalno" nëse ministria do të kryejë një hetim nëse nota diplomatike mund të ketë rrjedhur nga ambasada e RMV-së në Bullgari.
Javën e kaluar, kryeministri Mickoski tha se i kishte informuar aleatët e NATO-s për incidentin sepse kjo kërcënonte sigurinë e tij dhe sigurinë e familjes së tij.
Sofja zyrtare fillimisht mohoi se nota diplomatike kishte rrjedhur nga Ministria e tyre e Punëve të Jashtme, duke shpjeguar se ngjarja ishte nga e kaluara e largët. Ajo i referohet një udhëtimi të gruas së Kryeministrit në janar të këtij viti./Telegrafi/