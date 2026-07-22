MSH: Stabilizohet situata me helmimin nga uji në Gostivar, numri i rasteve të reja është ulur me 41 përqind
Ministria e Shëndetësisë njofton se sipas të dhënave nga institucionet publike shëndetësore në Gostivar, dje (21 korrik 2026) vazhdoi trendi i rënies së ndjeshme të numrit të pacientëve të ekzaminuar, pra personave që kërkuan ndihmë mjekësore për herë të parë për shkak të simptomave të gastroenteritit.
"Në Spitalin e Përgjithshëm "Dr. Ferid Murad" - Gostivar, u regjistruan 60 ekzaminime të reja në departamentin e sëmundjeve infektive, 37 ekzaminime të reja në departamentin e pediatrisë dhe 11 ekzaminime në Qendrën e Urgjencës, pra gjithsej 108 ekzaminime të reja. Departamenti i sëmundjeve infektive pranoi 2 pacientë të rinj për trajtim spitalor, ndërsa nuk pati shtrime të reja në departamentin e pediatrisë".
"Në Qendrën Shëndetësore të Gostivarit, u regjistruan 87 ekzaminime në shërbimin e gatishmërisë dhe 17 thirrje në Departamentin e Urgjencës".
"Në Klinikën Universitare për Sëmundje Infektive dhe Gjendje Febrile të ISHP, dje u regjistruan 3 ekzaminime të reja të pacientëve nga zona e Gostivarit, me një pacient të shtruar në spital", thonë nga MSH.
"Trendi i vazhdueshëm i stabilizimit të situatës vazhdoi edhe dje. Krahasuar me datën 20.07.2026, kur në Spitalin e Përgjithshëm të Gostivarit u regjistruan 183 ekzaminime, dje u regjistruan gjithsej 108 ekzaminime, pra një rënie prej rreth 41 përqind. Në të njëjtën kohë, numri i ekzaminimeve në Qendrën Shëndetësore është ulur nga 110 në 87 pacientë, pra me rreth 21 përqind, gjë që konfirmon më tej drejtimin pozitiv të lëvizjes së numrave", shpjegon Ministri i Shëndetësisë, Sasho Klekovski.