MPJ: Qasje më e madhe në tregun amerikan, Maqedonia dhe SHBA-të kanë rënë dakord për një kornizë për marrëveshje mbi tregtinë reciproke
Republika e Maqedonisë së Veriut dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë rënë dakord për një Deklaratë të përbashkët dhe një Marrëveshje kornizë për tregti reciproke, të drejtë dhe të balancuar, duke forcuar bashkëpunimin ekonomik dypalësh dhe duke hapur akses më të madh në tregun amerikan për kompanitë e Maqedonisë.
“Sot, po bëjmë një hap të rëndësishëm përpara në bashkëpunimin ekonomik me partnerin tonë strategjik - Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ne kemi rënë dakord për një Deklaratë të Përbashkët dhe një Marrëveshje Kornizë për Tregti Reciproke, të Drejtë dhe të Balancuar, duke forcuar bashkëpunimin ekonomik dypalësh dhe duke hapur akses më të madh në tregun amerikan për kompanitë maqedonase”, tha ministri i Punëve të Jashtme dhe Tregtisë së Jashtme, Timço Mucunski.
Deklarata e Përbashkët është baza për negociatat mbi një marrëveshje që do t'u ofrojë eksportuesve nga të dy vendet akses të zgjeruar në tregjet e njëri-tjetrit dhe do të mundësojë avancimin e marrëdhënieve të ndërsjella tregtare. Marrëveshja do të mbështesë interesat e përbashkëta strategjike, do të promovojë rritjen ekonomike dhe do të thellojë partneritetin transatlantik.
“Është e rëndësishme të jemi të saktë: SHBA-të do të ruajnë tarifën reciproke prej 15% për produktet me origjinë nga vendi ynë, ndërsa paralelisht - dhe ky është thelbi i suksesit - do të identifikohen produktet që do të marrin deri në 0% tarifë reciproke. Me fjalë të tjera, për disa nga industritë dhe produktet kryesore, tarifat do të ulen në zero”, theksoi ministri.
Deklarata e përbashkët mbulon disa fusha, duke përfshirë doganat, forcimin e bashkëpunimit ekonomik dhe të sigurisë kombëtare, tregtinë dixhitale, sektorin e energjisë, mbrojtjen e mjedisit, barrierat jo-tarifore dhe mbrojtjen e të drejtave të pronësisë intelektuale.
“Ky është një sukses konkret dhe i matshëm për ekonominë maqedonase. Kjo deklaratë e përbashkët u ofron kompanive tona një avantazh konkurrues, një kuadër të qartë rregullator, parashikueshmëri më të madhe dhe një pozicion më të fortë në një nga tregjet më të mëdha në botë”, theksoi ministri.
Hapi tjetër është finalizimi i Marrëveshjes dhe zbatimi i procedurave të brendshme për hyrjen e saj në fuqi.
Deklarata zyrtare nga Zyra e Përfaqësuesit të Tregtisë së Shteteve të Bashkuara (USTR) thotë se kjo hedh themelet për një Marrëveshje tregtare reciproke për të çuar përpara partneritetin tonë ekonomik, me Ambasadorin Greer që falënderon Ministrin Mucunski për angazhimin e tij konstruktiv në ribalancimin e marrëdhënieve tregtare.
“Agjenda tregtare e Presidentit Trump thellon lidhjet tona transatlantike me një partner kyç në rajonin e Ballkanit. Ky njoftim hedh themelet për një Marrëveshje Tregtare Reciproke për të çuar përpara partneritetin tonë ekonomik, duke hequr njëkohësisht barrierat administrative për fermerët dhe prodhuesit amerikanë. Falënderoj Ministrin e Punëve të Jashtme të Maqedonisë së Veriut, Timcho Mucunski, për angazhimin e tij konstruktiv në ribalancimin e marrëdhënieve tona tregtare dhe krijimin e mundësive të reja për punëtorët dhe bizneset amerikane”, thuhet në deklaratën zyrtare.