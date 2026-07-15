MPB: Zbardhet vrasja e mjekut në Autokomandë, ndalohet çifti nga Shkupi
Zyrtarët policorë të SPB Shkup i privuan nga liria M.V. (65) dhe bashkëshorten e tij S.V. (59), të dy nga Shkupi, për shkak të dyshimit të bazuar se më 21.03.2024 në një parking në lagjen Autokomandë të Shkupit, M.V. e ka vrarë A.T, ndërsa S.V. e ka ndihmuar për t'i mbuluar gjurmët.
"Pas masave dhe aktiviteteve të ndërmarra nga zyrtarët policorë, dhe në bazë të disa urdhëresave të lëshuara nga prokurori publik, janë siguruar prova dhe është ngritur kallëzim penal kundër M.V. për veprën penale "vrasje" sipas nenit 123 paragrafi 1 të Kodit Penal, dhe kundër S.V. për veprën penale ndihmë dhe inkurajim në kryerjen e një krimi".
"I dyshuari S.V. është marrë vesh me A.T. të takohen në parkingun në Autokomandë dhe ka hipur në makinën e tij, ndërsa pak më vonë ka mbërritur M.V., i cili e ka nxjerrë A.T. nga makina dhe i ka shkaktuar nëntë plagë me thikë, nga të cilat A.T. ka vdekur".
"Bashkëshortët së bashku e vendosën trupin e të ndjerit në makinë, pas së cilës M.V. e çoi makinën në parkingun e Poliklinikës Zhelezara, ku e transferoi të ndjerin në vendin e shoferit. I dyshuari i fshiu gjurmët nga makina me një substancë, pas së cilës të dy u larguan nga vendi i ngjarjes", thonë nga MPB.