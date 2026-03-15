MPB: Një person i panjohur ka hyrë me forcë në një shtëpi në Strugë dhe ka djegur disa mobilje
Më 14 mars 2026, rreth orës 15:30, në Stacionin Policor të Strugës është raportuar se një person i panjohur ka hyrë me forcë në një shtëpi në lagjen “Llozha e Liqenit", duke thyer dritaren e katit të poshtëm. Sipas policisë, në shtëpi është shkaktuar zjarr në pjesë të mobiljeve dhe sendeve të tjera.
Nuk raportohet për persona të lënduar, ndërsa në vendngjarje ka intervenuar njësia territoriale e zjarrfikësve.
Policia po ndërmerr masa për zbardhjen e plotë të ngjarjes.
