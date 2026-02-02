MPB: Në muajin janar janë regjistruar 15.943 shkelje në trafik, janë arrestuar 74 persona
MPB Maqedoni njofton se në periudhën nga 01.01.2026 deri më 31.01.2026, si rezultat i kontrolleve të rregullta të trafikut të kryera nga oficerët e policisë nga të gjitha sektorët e punëve të brendshme në rrugët në të gjithë vendin, nga gjithsej 15,943 urdhërpagesa të lëshuara, 3,683 shkelje kanë të bëjnë me shoferë që nuk kanë respektuar kufirin e shpejtësisë së përcaktuar.
"74 persona u privuan nga liria për drejtim mjeti të pakujdesshëm në përputhje me nenin 297-a të Kodit Penal, nga të cilët 67 për vozitje nën ndikimin e alkoolit, një për vozitje nën ndikimin e drogës dhe substancave psikotrope ose prekursorëve, një shofer për vozitje në drejtim të ndaluar, një për vozitje me shpejtësi më të lartë se shpejtësia e lejuar në një zonë të ndërtuar, katër për vozitje me shpejtësi më të lartë se shpejtësia e lejuar jashtë një zone të ndërtuar".
"Për më tepër, sipas rishikimit statistikor të aktiviteteve policore, gjatë muajit janar, u regjistruan 4,233 shkelje për parkim të papërshtatshëm, u vendosën 1,611 masa ndaj shoferëve që drejtonin automjet pa patentë shoferi, si dhe 474 sanksione për drejtim nën ndikimin e alkoolit".
"Në përputhje me dispozitat e Ligjit për Sigurinë në Trafikun Rrugor, u sanksionuan 16 shoferë motoçikletash për mosmbajtje të kaskës mbrojtëse, dhe u sanksionuan gjithashtu 184 këmbësorë dhe një shofer skuteri elektrik. U sanksionuan gjithashtu 1,093 përdorues të rrugës që nuk përdorën rripin e sigurimit. Në përputhje me Ligjin për Automjetet, u hoqën nga trafiku 310 automjete për shkak se nuk ishin të regjistruara, dhe 141 për mosfunksionim teknik. 90 shoferë u sanksionuan gjithashtu për mospërmbushje të kushteve të përcaktuara në lidhje me errësimin e xhamave të automjeteve (fleta), dhe një shofer për instalim dhe përdorim të paautorizuar të pajisjeve për dhënien e sinjaleve të veçanta të dritës dhe zërit në automjete (fenerë)", thonë nga MPB.
"Kontrollet e trafikut do të vazhdojnë në ditët në vijim. U bëjmë thirrje të gjithë përdoruesve të rrugës që të respektojnë rregullat e trafikut dhe të kontribuojnë së bashku për rrugë më të sigurta", përfundojnë nga MPB./Telegrafi/