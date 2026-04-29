Aksident mes dy kamionëve në rrugën Gjilan–Kamenicë, dy të lënduar
Një aksident trafiku ka ndodhur sot rreth orës 12:24, në aksin rrugor Gjilan–Kamenicë, ku janë përfshirë dy kamionë.
Si pasojë e përplasjes, përveç dëmeve materiale, dy drejtuesit e mjeteve kanë pësuar lëndime trupore dhe janë dërguar për trajtim në Qendra Emergjente Gjilan.
Rastin e ka konfirmuar për Telegrafin, zëdhënësi i Policisë për rajonin e Gjilanit, Valon Osmani.
Pas aksidentit, njëra korsi e rrugës është bllokuar për qarkullim.
Në vendin e ngjarjes ndodhen njësitet policore dhe ekipet relevante, të cilat janë duke punuar për lirimin e rrugës dhe normalizimin e trafikut.