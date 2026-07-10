MPB Maqedoni pjesë e operacionit ndërkombëtar për zbulimin e mashtrimeve online dhe pastrimin e parave
Ministria e Brendshme, nëpërmjet Sektorit të Krimit Kibernetik në bashkëpunim me Sektorin për Bashkëpunim Ndërkombëtar Policor, mori pjesë në operacionin ndërkombëtar "FIRSTLIGHT 2026" për të luftuar mashtrimin online dhe pastrimin e parave të koordinuar nga Interpoli, i cili u zbatua në periudhën nga 15.01.-30.04.2026.
Nga MPB thonë se institucione kompetente nga 97 vende dhe territore morën pjesë në operacion, me qëllimin e përbashkët për të zbuluar dhe luftuar mashtrimin duke përdorur modusin e inxhinierisë sociale dhe aktivitetet e lidhura me pastrimin e parave.
"Mashtrimi i inxhinierisë sociale është një formë krimi në të cilën autorët abuzojnë me besimin e qytetarëve dhe personave juridikë me qëllim që të fitojnë në mënyrë të paligjshme fonde ose informacione konfidenciale. Kjo kategori përfshin kompromentimin e email-eve të biznesit, mashtrimin e investimeve, mashtrimin romantik, mashtrimin e imitimit, sextortion dhe forma të tjera të mashtrimit online".
"Operacioni përfshinte inteligjencë intensive globale dhe shkëmbim operacional, kërkime vendndodhjeje, ngrirjen dhe bllokimin e llogarive bankare dhe portofoleve virtuale, si dhe përdorimin e mekanizmave të Interpolit për të ndaluar shpejt transaksionet e paligjshme financiare. Globalisht, operacioni rezultoi në:· 5,811 arrestime;· identifikimin e më shumë se 142,000 viktimave;· analizën e 152,808 rasteve;· zgjidhjen e 23,715 rasteve;· identifikimin e 15,606 të dyshuarve;· bllokimin e 31,014 llogarive bankare;· kapjen e afërsisht 293 milionë dollarëve në fonde të paligjshme;· lëshimin e 99 njoftimeve dhe shpërndarjeve përmes Interpolit".
"Pjesëmarrja e Ministrisë së Punëve të Brendshme në këtë operacion global konfirmon edhe një herë rëndësinë e bashkëpunimit ndërkombëtar policor në luftën kundër krimit kibernetik, krimit financiar dhe grupeve transnacionale të krimit të organizuar. Ministria do të vazhdojë të bashkëpunojë në mënyrë aktive me Interpolin dhe partnerët ndërkombëtarë në zbulimin, parandalimin dhe ndjekjen penale të autorëve të mashtrimit online dhe mbrojtjen e qytetarëve nga format më të sofistikuara të krimit dixhital", thonë nga MPB.