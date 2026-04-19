MPB jep detaje për denoncimet për bomba në dy qendrat tregtare në Shkup
Ministria e Punëve të Brendshme njofton se kërcënimet për vendosje të mjeteve shpërthyese në qendrat tregtare në Shkup kanë rezultuar të rreme.
Sipas MPB-së, sot (19.04.2026) në adresën elektronike të institucionit është pranuar një mesazh me kërcënim se në qendrat tregtare “East Gate” dhe “Diamond” janë vendosur mjete shpërthyese.
Menjëherë pas pranimit të denoncimit, forcat policore kanë ndërmarrë masa dhe aktivitete përkatëse brenda dhe përreth objekteve.
Pas kontrolleve të kryera, është konstatuar se bëhet fjalë për alarme të rreme për bomba.
