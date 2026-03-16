MPB: Gjatë fundjavës janë shqiptuar 1.198 gjoba në komunikacion, janë privuar nga liria 42 shoferë
Vetëm gjatë kësaj fundjave, policia ka shpituar gjithsej 1.198 gjoba, 42 shoferë të arrestuar dhe 13 automjete të konfiskuara. Si rezultat i kontrolleve të rregullta të trafikut të realizuara nga zyrtarët policorë të të gjithë sektorëve për punë të brendshme në mbarë vendin, nga gjithsej 1.198 urdhërpagesa të shqiptuara, 465 shkelje kanë të bëjnë me shoferë që nuk kanë respektuar shpejtësinë e lejuar të lëvizjes.
Nga Ministria e Punëve të Brendshme njoftojnë se 42 persona janë privuar nga liria për drejtim të pakujdesshëm të automjetit, prej të cilëve tetë për vozitje nën ndikimin e alkoolit, 20 për drejtim pa patentë shoferi dhe një për shkak të ndalimit të mëparshëm për të drejtuar automjet.
Në të njëjtën periudhë janë konfiskuar 13 automjete, sipas nenit 300-b të Kodit Penal. Sipas të dhënave statistikore nga aktivitetet policore, gjatë fundjavës janë evidentuar edhe 173 shkelje për parkim të parregullt, si dhe 40 sanksione për vozitje nën ndikimin e alkoolit.
Nga MPB theksojnë se kontrollet në trafik do të vazhdojnë edhe në ditët në vijim.