MPB: Gjatë ditës së djeshme janë raportuar pesë raste të dhunës në familje
Në territorin e vendit gjatë ditës së djeshme janë regjistruar pesë raste të dhunës, njofton MPB.
Më 08.05.2026 në orën 10:30 në një fshat të Radovishit, oficerë policie nga Stacioni Policor i Strumicës – Stacioni Policor i Radovishit privuan nga liria një banor 54-vjeçar të fshatit, duke vepruar në bazë të një denoncimi të mëparshëm se ai ishte sjellë në mënyrë agresive ndaj nënës së tij 78-vjeçare. Personi u ndalua në Stacionin Policor të Radovishit dhe një prokuror publik nga Prokuroria Themelore Publike e Radovishit u njoftua për incidentin.
Më 08.05.2026 në orën 19:40, oficerët e policisë nga Departamenti i Policisë së Kumanovës arrestuan H.S. (46) nga një fshat i Kumanovës për sulm fizik ndaj nënës së tij.
Më 08.05.2026 në orën 18:35 në Strugë, oficerë policie të Departamentit të Punëve të Brendshme të Strugës e privuan nga liria A.B. (53) nga Struga, duke vepruar në bazë të një denoncimi të mëparshëm se ai kishte sulmuar fizikisht gruan e tij 50-vjeçare në shtëpinë familjare.
Më 08.05.2026 rreth orës 21:30 në Ohër, oficerë policie nga SPB Ohër e privuan nga liria H.R. (45) nga Ohri, duke vepruar në bazë të një denoncimi të mëparshëm se ai e kishte sulmuar fizikisht gruan e tij 50-vjeçare në shtëpinë familjare, duke përdorur një objekt të fortë.
Më 08.05.2026 në orën 19:30, oficerë policie të Tetovës e privuan nga liria N.D. (44) nga Tetova, duke vepruar në bazë të një kallëzimi të mëparshëm se ai e kishte kërcënuar ish-gruan e tij 34-vjeçare.
Po merren masa për sqarimin e rasteve dhe pasi të dokumentohen plotësisht, ndaj autorëve do të ngrihen akuza përkatëse.