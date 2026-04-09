Mot me diell dhe vranësira të shpërndara parashihet për të enjten (sot).

Sipas Institutit Hidrometeorologjik të Kosovës, vranësirat vende-vende mund të sjellin riga shiu.

Temperaturat minimale do të lëvizin ndërmjet -1 deri 2°C, ndërsa ato maksimale e ditës parashihet të lëvizin ndërmjet 9 - 12°C.

Ndërkohë, të premten moti do të jetë kryesisht me diell dhe vranësira parashihen në relievin malor.

Temperaturat minimale do të jenë -2 deri 1°C dhe ato maksimale: 8- 11°C.

