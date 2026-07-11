ChatGPT Image Jul 7, 2026, 10_39_06 AM

Në ditën e parë të fundjavës do të vazhdojë moti me diell dhe i ngrohtë.

Temperatura minimale do të jetë në intervalin 8 deri në 18 gradë, ndërsa maksimale do të arrijë nga 29 deri në 37 gradë.

Në Shkup, mot i ngjashëm me temperaturë minimale prej 14 dhe maksimale prej 36 gradë.

Nesër pritet zhvillim lokal i vranësirave të paqëndrueshme me shira të rrëmbyeshëm dhe bubullima, të ndjekura nga një periudhë moti kryesisht stabil dhe të ngrohtë.

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