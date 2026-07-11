Moti sot në Maqedoninë e Veriut
Në ditën e parë të fundjavës do të vazhdojë moti me diell dhe i ngrohtë.
Temperatura minimale do të jetë në intervalin 8 deri në 18 gradë, ndërsa maksimale do të arrijë nga 29 deri në 37 gradë.
Në Shkup, mot i ngjashëm me temperaturë minimale prej 14 dhe maksimale prej 36 gradë.
Nesër pritet zhvillim lokal i vranësirave të paqëndrueshme me shira të rrëmbyeshëm dhe bubullima, të ndjekura nga një periudhë moti kryesisht stabil dhe të ngrohtë.
Top Lajme
Jobs
Real Estate