Moti sot në Maqedoninë e Veriut
Moti sot në Maqedoninë e Veriut do të jetë i ndryshueshëm me vranësira dhe periudha me diell, por pasdite pritet përsëri destabilizim i atmosferës. Sipas parashikimit, do të ketë shira të rrëmbyeshëm lokalë, bubullima dhe erëra të forta në disa vende.
Meteorologët paralajmërojnë se procese atmosferike më intensive janë të mundshme në zona të caktuara, të shoqëruara me shira të rrëmbyeshëm mbi 15 litra për metër katror, erëra të forta me shpejtësi mbi 60 kilometra në orë, si dhe stuhi afatshkurtra me shfaqjen e breshërit.
Temperaturat e mëngjesit do të variojnë nga 13 deri në 19 gradë, ndërsa temperaturat e ditës do të arrijnë nga 22 deri në 34 gradë.
Në Shkup pritet mot i ndryshueshëm me vranësira dhe jostabil me shira të rastësishëm, bubullima dhe erëra të forta. Temperatura minimale do të jetë rreth 16 gradë, ndërsa maksimale do të arrijë deri në 30 gradë.