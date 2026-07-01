Moti sot në Maqedoninë e Veriut
Moti sot në Maqedoninë e Veriut do të jetë me diell dhe i nxehtë me vranësira të lehta deri në mesatare. Do të fryjë erë e lehtë deri në mesatare nga veriu. Pasdite do të ketë jostabilitet lokal me shira të rrëmbyeshëm, bubullima, erëra të forta dhe stuhi të herëpashershme afatshkurtra me breshër.
Temperatura minimale do të jetë në intervalin prej 12 deri në 22 gradë, ndërsa maksimale do të arrijë 30 deri në 38 gradë Celsius.
Në Shkup moti do të jetë me diell dhe ngrohtë me vranësira të lehta deri në mesatare. Temperatura minimale do të bjerë në 17, ndërsa maksimale do të arrijë 35 gradë.
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