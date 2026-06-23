Moti sot në Maqedoninë e Veriut
Moti sot në Maqedoninë e Veriut do të jetë me vranësira dhe reshje lokale të shiut.
Në vend të fryjë një erë e fortë nga drejtime të ndryshme.
Temperaturat minimale do të lëvizin nga 11 deri 19, ndërsa temperaturat maksimale do të lëvizin nga 29 deri 36 gradë celsius.
Moti nesër do të jetë nën ndikimin e aktivitetit ciklonik me qendër në Turqi, do të zhvillohen vranësira të paqëndrueshme, të shoqëruara me shira, bubullima dhe erëra të forta./Telegrafi/
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