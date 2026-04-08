Moti sot në Maqedoninë e Veriut
Moti sot në Maqedoninë e Veriut do të jetë me vranësira të ndryshueshme dhe më i freskët me periudha me diell. Në mëngjes do të ketë kushte për shi të lehtë lokal. Do të ketë erëra mesatare deri të forta, të cilat në disa vende do të arrijnë mbi 70 kilometra në orë.
Temperatura minimale do të jetë në intervalin prej 6 deri në 12 gradë, ndërsa maksimale do të arrijë nga 13 deri në 21 gradë.
Në Shkup, moti do të jetë me vranësira të ndryshueshme dhe më i freskët me periudha me diell.
