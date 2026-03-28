Moti sot në Maqedoninë e Veriut
Moti sot do të jetë i ndryshueshëm me reshje lokale të shiut. Në vende më të larta, reshjet do të jenë në formë të borës.
Temperatura minimale do të jetë në inverval prej -1 deri 5 gradë celsius, kurse maksimalja nga 8 deri 16 gradë celsius.
Në Shkup moti do të jetë i vranët dhe me reshje të kohëpaskohshme të shiut, ndërsa temperatura maksimale do të arrijë deri 12 gradë celsius.
Gjatë fundjavës dhe në ditët e para të javës pritet të kemi mot të vranët me reshje lokale të shiut./Telegrafi/
