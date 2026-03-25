Moti sot në Maqedoninë e Veriut
Moti sot në Maqedoninë e Veriut do të jetë pjesërisht me vranësira dhe periudha më të gjata me diell. Do të fryjë erë e lehtë deri mesatare kryesisht nga veriu.
Temperatura minimale do të jetë në intervalin nga -3 deri në 5 gradë, ndërsa ajo maksimale do të arrijë nga 13 deri në 19 gradë.
Në Shkup, moti do të jetë pjesërisht me vranësira dhe periudha me diell. Do të fryjë erë e lehtë deri mesatare nga veriu. Temperatura minimale do të bjerë në 3 gradë, ndërsa maksimale do të arrijë deri në 19 gradë.
Top Lajme
Jobs
Real Estate