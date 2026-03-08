Moti sot në Maqedoninë e Veriut
Moti sot do të jetë me vranësira dhe i qetë, pasdite dhe gjatë natës me kushte për reshje të dobëta të shiut.
Temperatura minimale do të jetë në interval prej -1 deri në 4, ndërsa ajo maksimale do të arrij prej 12 deri në 16 gradë.
Në Shkup, moti do të jetë i ngjashëm. Me diell, vranësira dhe kushte për reshje të dobëta të lokale të shiut.
Do të fryjë dhe erë e dobët nga drejtime të ndryshme. Temperatura minimale do të ulet në 4, ndërsa ajo maksimale do të arrij në 16 gradë Celsius.
