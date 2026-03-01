Moti sot në Maqedoninë e Veriut
Sot, më 1 mars 2026, në Maqedoni do të mbizotërojë mot me diell me vranësira të lehta deri në mesatare, njofton Administrata Hidrometeorologjike.
Në disa lugina do të ketë kushte për mjegull në mëngjes, ndërsa gjatë ditës do të fryjë erë e lehtë, kryesisht nga jugu.
Temperaturat e mëngjesit do të variojnë nga rreth -4 deri në 2 gradë, ndërsa temperaturat e ditës do të arrijnë nga 12 deri në 16 gradë.
Në Shkup pritet mot me diell me vranësira të pakta deri mesatare dhe erë të lehtë juglindore.
Mjegulla e mëngjesit është e mundur në disa pjesë të luginës, ndërsa temperatura e ditës do të rritet deri në rreth 15 gradë.
