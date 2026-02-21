Moti sot në Maqedoninë e Veriut
Moti sot do të jetë me vranësira të ndryshueshme me periudha me diell. Në vend do të ketë kushte për reshje të lehta bore.
Do të ketë erëra mesatare, dhe përgjatë lumit Vardar herë pas here të forta nga veriu.
Temperatura minimale do të jetë në intervalin nga minus një deri në gjashtë, ndërsa maksimale do të arrijë nga katër deri në 12 gradë.
Në Shkup, me vranësira të ndryshueshme me periudha me diell. Do të ketë erëra të moderuara nga veriu.
Temperatura minimale do të bjerë në katër, ndërsa maksimale do të arrijë dhjetë gradë.
Sot do të ketë kushte për reshje të lehta bore. Nga e diela do të vijë një periudhë moti stabil me temperatura të larta ditore.
Top Lajme
Jobs
Deals