Moti sot në Maqedoninë e Veriut
Moti sot do të jetë i ndryshueshëm me vranësira dhe relativisht i ngrohtë. Në mëngjes do të ketë shi të lehtë lokal, dhe mjegull do të shfaqet në disa lugina.
Pritet shi në pjesët perëndimore drejt fundit të ditës dhe gjatë natës, ndërsa në malet më të larta në pjesët veriperëndimore reshjet do të jenë borë.
Do të fryjë erë e lehtë deri mesatare nga perëndimi, e cila herë pas here do të forcohet në pjesët perëndimore.
Temperatura minimale do të lëvizë nga 2 deri në 5 gradë, dhe temperatura maksimale ditore do të arrijë nga 11 deri në 18 gradë.
Në Shkup do të jetë me vranësira të ndryshueshme me periudha me diell, dhe në mëngjes do të ketë mjegull në pjesë të luginës. Do të fryjë erë e lehtë e ndryshueshme. Temperatura minimale do të bjerë në 3 gradë, dhe maksimale do të arrijë 15 gradë.
Një periudhë moti e ndryshueshme do të pasojë në ditët në vijim.
Të dielën në mëngjes do të ketë shi lokal, dhe në malet në pjesët veriperëndimore borë. Të hënën priten reshje shiu, më intensive në pjesët juglindore, ndërsa borë do të bjerë në male. Për shkak të depërtimit të ajrit më të ftohtë, reshjet e shiut në vendet më të larta do të shndërrohen në borë.
Pas kësaj do të vijnë dy ditë me mot kryesisht të qëndrueshëm, dhe nga e enjtja priten përsëri reshje të reja.