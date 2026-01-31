Moti në Shqipëri, vranësira dhe shi
Shërbimi Meteorologjik Ushtarak bën të ditur se Shqipëria të shtunën do të ndikohet nga kushte atmosferike relativisht të paqëndrueshme.
SHMI Moti parashikohet me alternime kthjellimesh dhe vranësirash.
Reshje shiu të herëpashershme me intensitet të ulët të karakterit lokal përgjatë relieveve malore.
Era do të fryjë do të fryjë me drejtim nga juglindje – jugperëndim, në mbrëmje drejtimi i erës kthehet nga Verilindja me shpejtësi mesatare 6 m/s.
Deti - Valëzimi forcës 1-2 ballë. /Telegrafi/
Top Lajme
Jobs
Deals