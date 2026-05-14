Aksident në Tiranë, vetura përplas për vdekje babain e ministres Pirdeni
Një 31-vjeçar ka aksidentuar për vdekje një 87-vjeçar, i identifikuar si Luan Pirdeni, i cili është edhe babai i ministres së Shtetit për Administratën Publike dhe Antikorrupsionin, Adea Pirdeni.
I riu është vendosur në pranga ndërsa aksidenti fatal ka ndodhur në kryqëzimin e rrugës “Bardhyl” me rrugën “Kongresi i Manastirit” në kryeqytet.
Sipas të dhënave paraprake, 31-vjeçari Sejdi Milla duke drejtuar një motomjet është përplasur me biçikletën e shtetasit Luan Pirdeni, i cili është dërguar në spital ku ka humbur jetën.
Grupi hetimor i Policisë po kryen veprime intensive për të sqaruar plotësisht rrethanat e aksidentit, duke përfshirë analizën e shpejtësisë, sinjalistikës rrugore dhe faktorëve të tjerë që mund të kenë kontribuar në ngjarje.
