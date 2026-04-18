Shqipëria të shtunën do të jetë në ndikim të kushteve atmosferike relativisht të qëndrueshme.

Shërbimi Meteorologjik Ushtarak bën të ditur se moti parashikohet me kthjellime e alternime vranësirash të pakta kalimtare në orët e mesditës dhe pasdites.

Temperaturat minimale do të lëvizin ndërmjet 6 dhe 18 gradë Celsius, ndërkaq ato maksimale nga 20 deri në 27 gradë.

Era do të fryjë me drejtim verilindje – veriperëndim me shpejtësi mesatare 6 m/s, përgjatë vijës bregdetare e luginora era pritet të fitojë shpejtësi deri në 10 m/s.

Deti - Valëzimi në detet Adriatik dhe Jon i forcës 1-2 ballë. /Telegrafi/


