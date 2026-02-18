Moti në Shqipëri, ngrica përgjatë akseve rrugore malore
Shërbimi Meteorologjik Ushtarak bën të ditur se Shqipëria të mërkurën do të ndikohet nga kushte atmosferike të qëndrueshme.
SHMU njofton se moti parashikohet kryesisht i kthjellët, vranësira deri mesatare në relievet malore në lindje në pjesën e parë të ditës.
Ndërkaq, ngrica do të ketë përgjatë akseve rrugore malore të vendit.
Era do të fryjë me drejtim verilindje-veriperëndim me shpejtësi mesatare 8 m/s, përgjatë vijës bregdetare dhe në zonat luginore era me shpejtësi deri në 14 m/s.
Deti - Valëzimi forcës 3-4 ballë. /Telegrafi/
