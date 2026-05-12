Moti në Shqipëri
Moti në Shqipëri të martën parashikohet me kthjellime si dhe alternime vranësirash mesatare dhe hera-herës deri të dendura, më të theksuara në relievet malore në lindje.
Përgjatë orëve të mesditës deri ato të pasdites në zonën e veriut, qendër dhe relievet malore në lindje dhe jug të vendit reshje shiu të herëpashershme dhe intensitet të ulët.
Në relievet e larta malore në veri, lindje dhe jug të vendit në mënyrë të izoluar reshjet e shiut në formën e shtrëngatave afatshkurtra.
Era do të fryjë me drejtim jugperëndim – juglindje me shpejtësi mesatare 6 m/s e cila përgjatë vijës bregdetare dhe lugina pritet të arrijë shpejtësi deri në 17 m/s.
Valëzimi në detet Adriatik dhe Jon i forcës 3-4 ballë.