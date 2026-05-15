Mot me shi në Shqipëri
Shërbimi Meteorologjik Ushtarak bën të ditur se Shqipëria sot do të ndikohet nga kushte atmosferike relativisht të paqëndrueshme.
SHMU njofton se moti parashikohet me alternime kthjellimesh dhe vranësira deri mesatare.
Reshjet e shiut me intensitet të ulët parashikohen të jenë prezentë që në orët e para të 24-orëshit deri në mëngjes përgjatë vijës bregdetare dhe ultësirës perëndimore.
Në mesditë dhe pasdite reshjet e shiut me intensitet të ulët priten të jenë prezentë kryesisht përgjatë relieveve malore.
Era do të fryjë me drejtim nga kuadrati i jugut me shpejtësi mesatare 7 m/s, e cila përgjatë vijës bregdetare dhe lugina pritet të fitojë shpejtësi deri në 14 m/s.
Deti - Valëzimi në detet Adriatik dhe Jon i forcës 2-3 ballë.