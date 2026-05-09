Mot me shi në Shqipëri
Shqipëria sot do të ndikohet nga mot i paqëndrueshëm.
Në të gjithë territorin parashikohen reshje shiu dhe vranësira të herëpashershme.
Në zonat malore priten reshje shiu gjatë pjesës më të madhe të ditës. Edhe zonat e ulëta do të dominohen nga mot me reshje dhe kthjellime të pakta. Në zonat bregdetare moti do të jetë i ngjashëm, me reshje shiu dhe intervale të shkurtra me diell.
Temperatura maksimale do të regjistrohet në Vlorë, Sarandë dhe Shkodër, ku termometri do të kapë vlerën 22 gradë Celsius.
Drejtuesit e mjeteve këshillohen të tregojnë kujdes për shkak të lagështirës në rrugë. /tch/