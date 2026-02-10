Mot i vranët, mëngjesi me ngrica
Instituti Hidrometeorologjik bën të ditur se gjatë kësaj jave në Kosovë do të mbajë mot i ndryshueshëm, i vranët, intervale me diell dhe me reshje shiu.
IHK njofton se e marta do të jetë e vranët, por edhe me intervale me diell, gjersa mëngjesi parashihet të jetë me ngrica.
Temperaturat minimale do të lëvizin ndërmjet 1 deri në 4 gradë Celsius, ndërkaq temperaturat maksimale nga 5 deri në 9 gradë.
Era do të fryjë nga verilindja me shpejtësi 1-7m/s. /Telegrafi/
